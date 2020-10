Börse in Frankfurt : Dax knapp im Plus

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag trotz alarmierender Corona-Meldungen die Erholung vom Freitag gebremst fortgesetzt. Leichten Rückenwind erhielt der Markt von chinesischen Konjunkturdaten.

Der Dax stieg zunächst über 13.000 Punkte, konnte diese aber nicht halten. Zuletzt notierte er 0,23 Prozent im Plus bei 12.938,33 Punkten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex rund 1,6 Prozent zugelegt, die Woche aber mit einem Minus von gut einem Prozent abgeschlossen.

Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel gewann am Montag 0,48 Prozent auf 27.898,08 Zähler. Auch an Europas Börsen ging es wieder voran, der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um rund 0,7 Prozent auf 3267 Punkte vor, allerdings gab es hier zuletzt wegen technischerer Störungen beim Börsenbetreiber Euronext keine aktuellen Kurse etwa für die vielen französischen und niederländischen Aktien.

Am Samstag hatte die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen in Deutschland mit 7830 zum dritten Mal in Folge einen Höchstwert erreicht. Auch aus anderen europäischen Ländern wurden am Wochenende erhebliche Steigerungen oder gar Höchstwerte an Corona-Neuinfektionen gemeldet.