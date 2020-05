Börse in Frankfurt : Dax knüpft mit über 11.300 Punkten an starke Vorwoche an

Dax knüpft mit über 11.300 Punkten an starke Vorwoche an

Frankfurt/Main Mit einem Sprung über 11.300 Punkte auf das höchste Niveau seit Anfang März hat der Dax am Montag an seine starke Vorwoche angeknüpft.

Aktuelle Daten des Münchner Ifo-Instituts halfen dem deutschen Leitindex zunächst über die Marke von 11.200 Punkten, an der er sich in der Vorwoche noch schwer getan hatte. Am Nachmittag führte ihn die Klettertour mit plus 2,21 Prozent auf 11.318,34 Punkte.