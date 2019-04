Nach dem starken Wochenauftakt lässt es der Dax am Dienstag deutlich langsamer angehen. Seit dem Handelsbeginn hat der Leitindex in einer engen Spanne um den Schlusskurs vom Vortag gependelt. dpa

Im Unterschied zum Wochenbeginn, als starke Konjunkturdaten aus China die Kurse angetrieben hatten, mangelte es nun an Impulsen. Der Dax verbuchte am Mittag ein bescheidenes Plus von 0,05 Prozent auf 11 687,71 Punkte.

Erschwerend hinzukam, dass der Dax wie schon am Vortag an der 200-Tage-Linie scheiterte. Diese verläuft gegenwärtig knapp über 11 700 Zählern und hat als Indikator für den längerfristigen Indextrend am Markt recht hohe Bedeutung. Schon Mitte März war der Dax an diesem Widerstand ausgebremst worden.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax rückte am Dienstag um 0,16 Prozent auf 25 103,95 vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kam ebenfalls kaum vom Fleck. Neuer Schwung könnte am frühen Nachmittag kommen. Dann werden in den USA die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter veröffentlicht. „Die Erwartungen sollten aber nicht zu hoch gesteckt werden“, sagte Volkswirt Ralf Umlauf von der Helaba.

Anleger verkauften Aktien der Deutschen Post, nachdem die Citigroup die Kaufempfehlung gestrichen hatte. Deutsche Post verloren am Dax-Ende gut zwei Prozent. Im MDax setzten sich Lanxess mit einem Aufschlag von 4,4 Prozent an die Spitze, angetrieben von einem positiven Kommentar der Commerzbank.