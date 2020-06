Börse in Frankfurt : Dax kommt nicht richtig in Gang - Wirecard unter 2 Euro

Dax kommt nicht richtig in Gang - Wirecard unter 2 Euro

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Bei zuletzt wieder gestiegenen Corona-Sorgen und derweil recht passablen Wirtschaftsdaten tut sich der Dax auch am Freitag schwer.

Nach starkem Start und anschließender Rückkehr auf Vortagesniveau notierte der deutsche Leitindex gegen Mittag wieder mit 0,8 Prozent im Plus bei 12.274 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte lag am Freitagmittag 0,3 Prozent bei 25.970 Punkten im Plus und der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte derweil 1,2 Prozent.