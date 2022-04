Börse in Frankfurt : Dax legt leicht zu - Anleger vor EZB-Signalen vorsichtig

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: picture alliance / dpa

Frankfurt/Main Zum Ende der verkürzten Handelswoche vor Ostern hält sich die Kauflaune der Anleger am deutschen Aktienmarkt in Grenzen.

Wenige Minuten nach der Xetra-Eröffnung gewann der Dax am Donnerstag 0,22 Prozent auf 14.107 Punkte. Der MDax notierte kaum verändert mit plus 0,05 Prozent auf 30.421 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verbuchte ein Plus von 0,4 Prozent.