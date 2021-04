Börse in Frankfurt : Dax legt leicht zu

Frankfurt/Main Der Dax hat sich am Montagnachmittag robust gezeigt. Mit einem Plus von zuletzt 0,09 Prozent auf 15.247,30 Punkten war der Leitindex nicht weit weg von seiner Bestmarke von rund 15.312 Punkten.

Die Anteile von Baywa erreichten am Nachmittag den höchsten Kurs seit 2008. Das Plus von zuletzt siebeneinhalb Prozent bedeutete zugleich die Spitzenposition im Nebenwerteindex SDax. Das Bankhaus Metzler hatte sich positiv geäußert zu dem auf Agrar- und Energiewirtschaft spezialisierten Handelskonzern.

Der Euro legte in einem impulsarmen Handel etwas zu. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1907 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1888 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,36 Prozent am Freitag auf minus 0,37 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,10 Prozent auf 145,03 Punkte. Der Bund-Future notierte mit plus 0,01 Prozent auf 171,39 Punkte.