Börse in Frankfurt : Dax legt nach gutem Jahresauftakt weiter zu

Frankfurt/Main Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind auch am zweiten Handelstag des neuen Jahres zuversichtlich geblieben.

Der Leitindex Dax knüpfte am Dienstag an seine deutlichen Vortagesgewinne an und legte bis zum Mittag um 0,57 Prozent auf 16.111,59 Punkte zu.

Luftfahrtwerte blieben wie schon am Montag gefragt. So zogen Lufthansa an der MDax-Spitze um 3,6 und Fraport um 3,3 Prozent an. Marktteilnehmer verwiesen auf die jüngsten Studiendaten, wonach das Risiko schwerer Krankheitsverläufe mit Omikron geringer sei als bei der Delta-Variante. Zudem lockerte die Bundesregierung die wegen der starken Ausbreitung der Omikron-Variante verhängten Einreisebeschränkungen für Großbritannien, Südafrika und andere Länder.