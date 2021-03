Börse in Frankfurt : Dax legt trotz Corona-Sorgen minimal zu

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Die harte Corona-Realität hat die Stimmung am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag weiter getrübt. Allerdings schaffte es der Dax, nach einem nervösen Handelsverlauf zwischenzeitliche Verluste von fast 1,3 Prozent wettzumachen.

Der deutsche Leitindex schloss dank des Rückenwindes von der Wall Street 0,08 Prozent höher bei 14.621,36 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte aber erholte sich nur etwas und verlor am Ende 0,60 Prozent auf 31.321,60 Punkte.

Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell hatten vorübergehend für Irritation gesorgt. Ihm zufolge soll nach einer fast vollständigen Erholung der Wirtschaft die in der Krisenzeit geleistete geldpolitische Unterstützung vorsichtig zurückgefahren werden.

Deutlich abwärts ging es für die Aktien des Sportartikelherstellers Adidas, die am Dax-Ende um rund sechs Prozent absackten. Börsianer sehen Risiken in China. Nach Geschäftszahlen gingen Aroundtown im MDax ähnlich deutlich in die Knie. Der Vermieter von Büro-, Hotel- und Gewerbeimmobilien habe beim Ergebnis die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Thomas Rothäusler von Jefferies.