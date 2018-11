später lesen Börse in Frankfurt Dax legt zu und hat 11.400 Punkte weiter im Blick FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Twittern

Teilen



Die 11.400 Punkte bleiben für den Dax auch am Donnerstag eine Hürde. Angetrieben von Signalen der US-Notenbank kletterte der deutsche Leitindex in der ersten Handelsstunde bis auf 11 403 Punkte, bevor er wie bereits am Dienstag wieder etwas nachgab. dpa