Börse in Frankfurt : Dax legt zu

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Frankfurt/Main Die Erholung am deutschen Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte fortgesetzt. Der Dax stieg am frühen Nachmittag um gut ein Prozent auf 12 109,56 Punkte. Vom Rekordhoch von vor zwei Wochen hat der Leitindex jedoch noch immer rund zwölf Prozent verloren.

In China hinterlässt derweil die Epidemie des Coronavirus tiefe Spuren in der Wirtschaft: Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen halbierte sich im Februar fast und sackte auf ein Rekordtief ab. Auch der Autoabsatz in China brach im Februar ein.