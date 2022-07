Börse in Frankfurt : Dax legt zum Wochenausklang kräftig zu

Frankfurt/Main Mit kräftigen Kursgewinnen hat der Dax am Freitag eine schwache Börsenwoche beendet. Marktbeobachter sprachen von Käufen durch Schnäppchenjäger, Rückenwind gab es auch von einer ebenfalls positiven Wall Street im Zuge robuster US-Konjunkturdaten.

An den anderen europäischen Leitbörsen ging es nach deutlichen Vortagesverlusten ebenfalls klar aufwärts: Der EuroStoxx 50 kletterte um 2,4 Prozent. Starke Zuwächse verbuchten auch die Börsen in Paris und London. In New York notierte der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss mit zwei Prozent im Plus.