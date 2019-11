Börse in Frankfurt : Dax leicht im Minus - Anleger zögern am „Black Friday“ noch

Frankfurt/Main Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Freitag bislang zögerlich verhalten.

Der Dax entfernte sich etwas weiter von seinem Jahreshoch aus der Vorwoche, dämmte allerdings sein Minus aus dem frühen Handel gegen Mittag auf nur noch 0,17 Prozent auf 13.222,69 Punkte ein. Für den Monat November zeichnet sich damit ein Plus von 2,8 Prozent ab. Es wäre der dritte Gewinnmonat in Folge für den Dax.

An diesem Freitag fehlten wegen des „Thanksgiving“-Feiertages am Vortag zunächst die Impulse von der Wall Street. Auch zum Wochenabschluss findet nur ein verkürzter Handel in New York statt.