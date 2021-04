Börse in Frankfurt : Dax leicht im Minus

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Leichte Verluste auf einem hohen Niveau haben am Dienstag das Bild am deutschen Aktienmarkt geprägt. Einen Tag vor der Sitzung der US-Notenbank Fed wagten sich die Investoren nicht aus der Deckung.

Der Leitindex Dax gab am frühen Nachmittag um 0,22 Prozent auf 15.262 Prozent moderat nach. Die Stimmung an den Börsen sei von Unsicherheit geprägt, schrieb Analyst Pierre Veyret vom Handelshaus Activtrades. Der MDax der mittelgroßen deutschen Titel notierte am Dienstag mit 0,07 Prozent im Minus bei 33.014 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verbuchte einen Abschlag von 0,2 Prozent.

Wie schon zu Wochenbeginn zogen auch am Dienstag vor allem Werte aus dem Nebenwerteindex SDax die Aufmerksamkeit auf sich. Stratec schnellten um 7,6 Prozent in die Höhe. Der Diagnostik-Spezialist blickt optimistischer auf das Gesamtjahr. Der Industrierecycler Befesa peilt nach einer Erholung im ersten Quartal einen Gewinnsprung im laufenden Jahr an. Die Aktien verloren dennoch 6,7 Prozent. Anleger machten nach zuletzt hohen Kursgewinnen Kasse.

Die Kursgewinne vom Vortag bauten die Papiere von Verbio um weitere 3 Prozent aus. Am Montag hatte der Hersteller von Biokraftstoffen die Prognose für das laufende Jahr angehoben. In Rekordhöhen kletterten die Anteile des Online-Brokers Flatexdegiro sowie des Strahlen- und Medizintechnikspezialisten Eckert&Ziegler.

Am Devisenmarkt bewegte sich der Euro per Saldo kaum. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung auf 1,2083 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,2085 Dollar festgesetzt. Am Anleihemarkt gab es ebenfalls kaum Bewegung, die Umlaufrendite der Bundesanleihen verharrte auf minus 0,31 Prozent. Der Rentenindex Rex gab um 0,01 Prozent auf 144,48 Punkte minimal nach. Der Bund-Future fiel um 0,02 Prozent auf 170,79 Punkte.