Börse in Frankfurt : Dax leicht im Minus

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstagnachmittag mit moderaten Verlusten präsentiert. Der Dax notierte zuletzt 0,19 Prozent im Minus bei 14.257,13 Punkten.

Unter den Einzelwerten sorgten die Aktien von Daimler Truck mit einem Kursgewinn von 6,8 Prozent an der Dax-Spitze für Furore. Damit reagierten sie auf einen starken Ausblick des Lkw- und Busherstellers. Am Dax-Ende rangierten mit einem Verlust von 4,0 Prozent die Aktien von Heidelbergcement. Der Baustoffkonzern will nach einem Milliardengewinn zwar mehr an seine Aktionäre ausschütten und plant für 2021 mit einer Dividende von 2,40 Euro je Aktie, Analysten hatten aber mehr erwartet.