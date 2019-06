Börse in Frankfurt : Dax leicht im Plus - Hoffnung auf Fortschritt im Zollstreit

Frankfurt/Main Nach einer bisher verhaltenen Börsenwoche hat die Hoffnung auf eine vorläufige Einigung im US-chinesischen Zollstreit den Dax gestützt.

Das sei Bedingung von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping für das geplante Treffen am Samstag in Osaka in Japan gewesen. Details sollen demnach noch vor den Gesprächen von Xi Jinping und Trump am Rande des Gipfels der großen Wirtschaftsmächte (G20) bekannt gemacht werden.