Börse in Frankfurt : Dax leicht im Plus - Inflation in USA bremst

Dax leicht im Plus - Inflation in USA bremst

Frankfurt/Main Gut aufgenommene Quartalsberichte mehrerer Dax-Konzerne haben dem deutschen Leitindex am Mittwoch zu einer moderaten Erholung verholfen. Nach dem starken Rückschlag vom Vortag legte der Dax um 0,20 Prozent auf 15.150,22 Punkte zu.

In Deutschland ging es vor dem Feiertag Christi Himmelfahrt in Sachen Quartalsberichte noch einmal richtig zur Sache. Sehr positiv war das Feedback vor allem für Bayer mit einem Kurssprung von 7,2 Prozent. Die starke Nachfrage nach Agrarprodukten bescherte dem Chemie- und Pharmakonzern einen überraschend guten Jahresauftakt. Analyst Thorsten Strauß von der Landesbank NordLB sah zudem die endgültige Beilegung der Rechtsstreitigkeiten in den USA in greifbarer Nähe gerückt.