Börse in Frankfurt : Dax macht etwas Boden gut

Frankfurt/Main Vor wichtigen US-Inflationsdaten hat der deutsche Aktienmarkt am Montag zugelegt. Der Leitindex Dax schloss 0,58 Prozent höher bei 15.397,34 Punkten und erholte sich so etwas von seinen jüngsten Verlusten.

Der Fokus richtet sich nun auf die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Dienstag und der Erzeugerpreise am Donnerstag. Sie könnten die Einschätzung der US-Notenbank bestätigen, wonach eine Phase sinkender Inflationsraten begonnen hat.

Die Titel der Shop Apotheke arbeiteten weiter an ihrer Erholung mit plus 2,7 Prozent. Analyst Michael Heider von Warburg Research erhöhte sein Kursziel von 99 auf 103 Euro und rät weiter zum Kauf.

Die wichtigsten Börsen Europas beendeten den Handel höher als am Freitag. Der EuroStoxx 50 schloss mit plus 1,03 Prozent auf 4241,36 Zähler. In Paris und London schlossen die Leitindizes ebenfalls fest. In New York ging es für den Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss um 0,8 Prozent hinauf, noch besser sah es an der Technologiebörse Nasdaq aus.