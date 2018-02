Dax macht seine Auftaktverluste nahezu wett

Angetrieben von weiteren Kursgewinnen an den US-Börsen hat der Dax seine Erholung fortgesetzt. Die jüngst weltweit an den Aktienmärkten noch herrschende Angst vor einem raschen Zinsanstieg rückte in den Hintergrund. dpa

Der Dax hat seine Verluste im Handelsverlauf verringert. Bis zum Nachmittag sank der deutsche Leitindex noch um 0,07 Prozent auf 12.481,87 Punkte.

Seit der Talfahrt am Monatsbeginn, die aus Sorge vor schnell steigenden Zinsen ihren Lauf genommen hatte, sind die Anleger hierzulande nach wie vor auf Richtungssuche.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen sank zur Wochenmitte um 0,17 Prozent auf 26.290,11 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,24 Prozent auf 2627,96 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,23 Prozent.

Im Fokus hierzulande standen einige Unternehmensberichte. Im Dax zog Bayer den Missmut der Investoren auf sich. Die Aktie büßte am Index-Ende 2 Prozent ein. Nach einem schwierigen Jahr 2017 kommen die Leverkusener wohl auch 2018 kaum besser voran.

Im MDax legten der Gewerbeimmobilienfinanzierer Aareal Bank und der Maschinenbauer Dürr Zahlen vor. Der erfreuliche Dividendenvorschlag der Aareal Bank brachte die Aktie mit plus 2,5 Prozent an die Index-Spitze. Das Papier von Dürr hingegen war Schlusslicht mit minus 5 Prozent. Laut der US-Investmentbank Goldman Sachs überraschte vor allem der vorsichtige Ton in Sachen Profitabilität in diesem Jahr.

Der Chiphersteller Dialog Semiconductor machte seinen gebeutelten Anlegern Hoffnung auf weiteres kräftiges Wachstum. Die Aussagen fielen optimistischer aus als erwartet, so dass die Aktie des Apple-Zulieferers um knapp 6 Prozent zulegte.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,46 Prozent am Vortag auf 0,45 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,03 Prozent auf 139,24 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,09 Prozent auf 159,40 Punkte zu. Der Kurs des Euro ist gesunken. Die Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag zu 1,2217 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag noch auf 1,2301 (Montag: 1,2320) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8129 (0,8117) Euro.