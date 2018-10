später lesen Börse in Frankfurt Dax mit erneutem Ausverkauf - Bayer-Aktien brechen ein FOTO: Frank Rumpenhorst FOTO: Frank Rumpenhorst Teilen

Der Dax hat am Dienstag einen erneuten Kursrutsch erlitten. Angesichts der globalen politischen Unruheherde gaben fallende Kurse in New York und insbesondere in Asien dem deutschen Leitindex die Richtung nach unten vor. dpa