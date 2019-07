Börse in Frankfurt : Dax mit freundlichem Wochenauftakt

Frankfurt/Main Vorsichtig optimistisch haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart gezeigt. Die Hoffnungen ruhten auf der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB), die an diesem Donnerstag ihre geldpolitischen Beschlüsse verkünden wird.

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es letztlich um 0,28 Prozent auf 3489,92 Punkte nach oben. Die nationalen Indizes in Paris und London hielten sich leicht im Plus. In New York notierte der US-Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss kaum verändert.