Börse in Frankfurt : Dax mit geringen Einbußen

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt ist ohne Schwung in die neue Woche gestartet. Der Dax notierte gegen Mittag 0,11 Prozent tiefer bei 15.190,02 Punkten.

Die Papiere von Morphosys rückten um 3,5 Prozent vor. Das Biotech-Unternehmen kann sich mit dem Entwicklungspartner Roche Hoffnung auf eine baldige Zulassung des Alzheimer-Medikamentenkandidaten Gantenerumab in den USA machen. Sollte Roche das Mittel auf den Markt bringen können, wird Morphosys am Verkaufserfolg beteiligt.

Die Aktien der Adler Group verloren 0,3 Prozent. Der jüngst in schwieriges Fahrwasser geratene Immobilienkonzern will mehr als 15.000 Wohneinheiten an LEG Immobilien verkaufen. Adler soll mit gut 10 Prozent an dem Immobilienportfolio beteiligt bleiben. Die Adler-Papiere waren in der Vorwoche nach Bilanzvorwürden eines Börsenspekulanten auf ein Rekordtief von gut 9 Euro abgestürzt, konnten sich zum Wochenschluss aber bis auf 12 Euro erholen.