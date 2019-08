Börse in Frankfurt : Dax mit größtem Wochenverlust seit zehn Monaten

Börse in Frankfurt

Die Börse in Frankfurt. Foto: Alexander Heinl/Archiv.

Frankfurt/Main Eine neue Eskalationsstufe im Handelskrieg zwischen den USA und China hat die Anleger am Freitag eingeschüchtert. Der Dax rutschte unter die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Zählern und schloss 3,11 Prozent tiefer bei 11.872,44 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte büßte am Freitag 2,16 Prozent auf 25.626,16 Punkte ein. Auch europaweit waren die Verluste sehr hoch: Der EuroStoxx 50 sackte um 3,26 Prozent auf 3376,12 Punkte ab, den Pariser Leitindex Cac 40 erwischte es sogar noch etwas schlimmer. Auch für den Londoner FTSE 100 ging es deutlich abwärts. In New York verlor der Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss 1 Prozent.