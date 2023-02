Börse in Frankfurt : Dax mit moderaten Gewinnen vor Notenbank-Entscheidungen

Frankfurt/Main Vor den anstehenden Zinsentscheidungen großer Notenbanken hat der Dax etwas zugelegt. Der deutsche Leitindex erreichte das Niveau von Mitte Januar und gewann bis zum frühen Nachmittag 0,47 Prozent auf 15.199,78 Punkte.

Am Abend nach dem Ende des Xetra-Handels gibt die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt, gefolgt von der Europäischen Zentralbank und der Bank of England am Donnerstag. Die Signale stehen auf weitere Zinserhöhungen angesichts einer unverändert hohen Inflation und eines starken Arbeitsmarktes in den USA.