Börse in Frankfurt : Dax mit moderaten Gewinnen vor US-Inflationsdaten

Frankfurt/Main Nach der Kurserholung zum Wochenstart ist der Dax am Dienstag freundlich gestartet. Der deutsche Leitindex rückte in den ersten Minuten um 0,14 Prozent auf 15.722,72 Punkte vor.

Etwas Rückenwind kommt von der Wall Street. In den USA hatte der Dow nach zuletzt fünf schwachen Handelstagen und dem Rückfall auf den tiefsten Stand seit fast zwei Monaten zu Wochenbeginn wieder aufgeholt. Auch der Dax hatte am Vortag zugelegt. Auf die Kursgewinne in New York folgte nun am Dienstag auch eine recht solide Entwicklung an vielen Handelsplätzen in Asien.