Frankfurter Börse : Dax mit moderaten Verlusten

Frankfurt/Main Enttäuschende Konjunktur- und Stimmungsdaten aus Deutschland sowie die instabile Lage am Ölmarkt haben den Dax am Dienstag nur moderat belastet.

Unter den Einzelwerten stand unter anderem der Labordienstleister und Pharmazulieferer Sartorius nach guten Geschäften in den ersten sechs Monaten im Fokus. Er wurde zuversichtlicher für das Gesamtjahr und stellte zum wiederholten Male eine höhere Umsatzsteigerung als bisher in Aussicht. Und auch der bereinigte operative Gewinn soll noch etwas höher ausfallen. Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten gut an: Die Sartorius-Aktie legte als einer der Favoriten im MDax um 3,1 Prozent zu.