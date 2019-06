Börse in Frankfrurt : Dax mit neuem Jahreshoch - Wall Street auch stark

Börse in Frankfrurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen.

Frankfurt/Main Die Hoffnung auf niedrigere Zinsen hat den Dax am Donnerstag mit 12.438 Punkten auf einen neuen Höchststand seit September vergangenen Jahres getragen.

Nach der Europäischen Zentralbank hat nun auch die Fed in den USA die Anlegerhoffnungen auf Zinssenkungen untermauert. Damit sind Aktien bei den Anlegern erste Wahl. Die Wall Street steuert ebenfalls auf ihren Höchststand zu.

Der Dax lag am Nachmittag mit 0,84 Prozent im Plus bei 12.411,46 Punkten. Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, gewann 0,84 Prozent auf 25.719,46 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone legte 0,75 Prozent zu.