Börse in Frankfurt : Dax mit Rekordhoch nach US-Inflationsdaten

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax ist am Mittwoch nach frischen US-Inflationszahlen auf ein Allzeithoch gesprungen.

Der deutsche Leitindex kletterte am Nachmittag mit Rückenwind von den US-Börsen bis auf 15.887 Punkte, bröckelte im späten Handel aber wieder ab und ging mit einem Plus von 0,35 Prozent bei 15.826,09 Zählern aus dem Handel. Der MDax der mittelgroßen Werte sank hingegen um 0,25 Prozent auf 35.760,31 Punkte. Er hatte am Vortag einen Höchststand erreicht.