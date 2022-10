Börse in Frankfurt : Dax mit starker Oktoberbilanz

Frankfurt/Main Der Dax hat einen starken Monat mit kleinen Gewinnen beendet. Der deutsche Leitindex schloss heute 0,08 Prozent höher bei 13.253,74 Punkten. Für den abgelaufenen Monat ergibt sich ein Plus von 9,41 Prozent und damit eine der besten Oktober-Bilanzen in der Geschichte des Börsenbarometers.

Fresenius und Fresenius Medical Care legten zu

Die Titel von Fresenius erholten sich im Dax um 5,1 Prozent. Dies wurde aber noch etwas getoppt von der Dialyse-Tochter, die derzeit als Hauptbelastung für den Medizinkonzern gilt. Die FMC-Aktien zogen an der Index-Spitze um 6,6 Prozent an, nachdem ihr Kurs am vergangenen Freitag wegen ebenfalls gesenkter Prognosen des US-Konkurrenten Davita um fast 9 Prozent abgesackt war.

Spekulation über Leitzinsanhebung der Bank of England

Der Londoner FTSE gewann angesichts des schwachen Pfundes 0,7 Prozent. Die britische Währung wertete ab und regierte damit auch auf die Warnung, dass Großbritannien ein ungewöhnlich kalter Winter bevorstehe. Zudem wird am Markt spekuliert, ob die Bank of England den Leitzins am Donnerstag lediglich um 0,5 Prozentpunkte anheben könnte und damit weniger als die Währungshüter in den USA. Durch die Abwertung des Pfunds können sich Exporte verbilligen, was die Kurse am Londoner Aktienmarkt stützte. In New York gab der Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa leicht nach.