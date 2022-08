Börse in Frankfurt : Dax moderat im Plus dank freundlicher US-Börsen

Frankfurt/Main Nach den jüngsten Verlusten hat sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch moderat erholt. Unterstützung kam von den US-Börsen, wo vor allem Technologiewerte zulegten. Der Leitindex Dax beendete den Handel mit einem Plus von 0,20 Prozent auf 13.220,06 Punkte.

Robert Halver, Kapitalmarktanalyst bei der Baader Bank, sieht den deutschen Aktienmarkt nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn aktuell in einer „stabilen Seitenlage“. Es gebe zwar keinen Grund für schnelle Kursanstiege, aber nach unten sei der Dax auch recht gut abgesichert. Positiv sei etwa, dass die deutschen Erdgasspeicher mittlerweile trotz der stark reduzierten Liefermengen aus Russland zu mehr als 80 Prozent gefüllt seien. Dies sorge für etwas Beruhigung in der aktuellen Energiekrise.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte zur Wochenmitte um 0,36 Prozent auf 26.057,51 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,41 Prozent auf 3667,46 Zähler vor. In Paris wurden ebenfalls leichte Gewinne verzeichnet, während es in London etwas nach unten ging. In den USA gewannen die anfangs richtungslos gestarteten Indizes im Handelsverlauf an Fahrt und legten zum europäischen Börsenschluss zu.