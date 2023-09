Börse in Frankfurt Dax nach erleichternden Inflationsdaten stabil

Er lag zuletzt geringfügig im Plus bei 15.224,35 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,14 Prozent auf 25.591,78 Zähler nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stagnierte. Auch an den New Yorker Börsen zeichnete sich ein robuster Auftakt ab.