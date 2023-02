Börse in Frankfurt : Dax nach EZB-Leitzinsentscheidung weiter deutlich im Plus

Frankfurt/Main Der Dax ist am Donnerstagnachmittag nach der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) klar im Plus geblieben. Der deutsche Leitindex gewann vor der Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde 1,57 Prozent auf 15.418,53 Punkte.

Mit der fünften Zinserhöhung in Folge stemmen sich die Euro-Währungshüter gegen die nach wie vor hohe Teuerung. Die EZB hob den Leitzins im Euroraum erneut um 0,50 Prozentpunkte auf nun 3,0 Prozent an. Neben der Notenbank-Entscheidung setzte am Donnerstag die Berichtssaison in Deutschland Akzente - mit Geschäftszahlen von Dax-Konzernen wie Deutsche Bank, Siemens Healthineers und Infineon. In den Vereinigten Staaten steht nachbörslich zudem „Big Tech“ im Mittelpunkt: Amazon, Alphabet und Apple öffnen die Bücher.