Der Zinsentscheid in den USA zieht am Donnerstag den nächsten Kursrutsch beim Dax nach sich. Der deutsche Leitindex fiel in den Anfangsminuten um 1,40 Prozent auf 10.616,01 Punkte, womit er sich im internationalen Vergleich aber noch vergleichsweise wacker schlug. dpa