Dax nach kurzer Erholungsphase wieder schwächer

Der deutsche Aktienmarkt schwankt nach den vergangenen turbulenten Tagen weiter stark. Nach dem jüngsten Kurseinbruch und der darauf folgenden Erholung am Vortag haben die Kurse heute wieder nachgeben. Der Dax stand im frühen Handel 0,68 Prozent tiefer bei 12 504,20 Punkten.

Der Mittelwerte-Index MDax sank um 0,57 Prozent auf 25.737,68 Punkte, während es für den TecDax der Technologiewerte um rund 1 Prozent auf 2533,17 Zähler bergab ging. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone fiel um etwa ein halbes Prozent.

Mit den Abgaben folgte der Dax den schwächeren Vorgaben der Wall Street, die weiterhin Schrittmacher für die globalen Börsen ist. Der Dow Jones Industrial trat am Vortag zwar letztlich auf der Stelle, ging aber deutlich unterhalb seines Tageshochs aus dem Handel. Finanzexperte Dirk Gojny von der National-Bank sprach am Morgen davon, dass an den Aktienmärkten noch nicht von „Business as Usual“ die Rede sein kann.

Experten glauben, dass der Dax das Schlimmste noch nicht hinter sich haben muss. Christian Schmidt von der Helaba etwa wertet die Chancen auf steigende Kurse als „relativ gering“. Denn 60 Prozent aller 30 Dax-Titel notierten gegenwärtig unterhalb ihrer langfristigen Trends.

Neben den allgemeinen Marktschwankungen schauten die Investoren auch verstärkt auf die voranschreitende Berichtssaison der Unternehmen. Der vorgelegte Jahresbericht hievte die Papiere der Commerzbank mit fast 3 Prozent ins Plus. Das Institut musste 2017 wegen des teuren Umbaus einen weiteren Gewinnrückgang hinnehmen, schlug sich aber besser als von Analysten erwartet. Auch eine 2018 wieder geplante Dividende überzeugte die Anleger.

Lufthansa-Papiere führten dagegen die lange Verliererliste mit einem Abschlag von rund 1,6 Prozent an. Nach der am Vortag erzielten Einigung im Tarifstreit mit dem Bodenpersonal meinten Beobachter, dass die Kostenkontrolle bei der Fluggesellschaft eine Herausforderung bleibe.

Unter den Nebenwerten gab es ebenfalls Zahlen zu verarbeiten. Starke Auftragseingänge im dritten Quartal katapultierten die im SDax notierten Aktien von Heidelberger Druck um etwa 8 Prozent in die Höhe. In Zeiten der voranschreitenden Digitalisierung sprach ein Händler von einem Anzeichen für ein solides Marktumfeld.

Bei den Aktien von Wacker Chemie ging es dagegen nach durchwachsenen Zahlen um etwa ein halbes Prozent abwärts. Der Spezialchemiekonzern verbuchte 2017 einen Gewinnsprung, bekam gegen Jahresende aber den Anstieg der Rohstoffpreise und den stärkeren Euro zu spüren. Auf den ersten Blick wurde das operative Ergebnis im Schlussquartal am Markt als Enttäuschung gewertet.

Im TecDax waren Freenet-Titel mit Abgaben von mehr als 2 Prozent ein deutlicher Verlierer. Hier drückte eine Studie von Goldman Sachs auf die Stimmung, wonach die Digitalisierungsbewegung das Kerngeschäft des Telekomanbieters bedrohen könnte.