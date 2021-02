Börse in Frankfurt : Dax nach starker Woche knapp am Rekord vorbei

Dax nach starker Woche knapp am Rekord vorbei

Börse in Frankfurt

Das Wort „Dax“ steht im Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse an einer Wand. Foto: Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main Nach vier Gewinntagen haben die Anleger am Freitag kurz vor einem Dax-Rekord das Tempo gedrosselt. In der Tagesspitze fehlten dem Leitindex nur gut 17 Punkte für ein Rekordhoch, dann aber ging der Schwung verloren.

Am Ende gab der Dax um 0,03 Prozent auf 14.056,72 Punkte nach, fuhr aber auf Wochensicht ein kräftiges Plus von 4,6 Prozent ein. Dies war seine beste Wochenbilanz seit Mitte November.

Den Indizes aus der zweiten Börsenreihe gelangen Bestmarken, im Falle des MDax nahe der Marke von 32.500 Punkten. Am Ende verließ auch den Index mittelgroßer Werte etwas die Kraft, er ging aber noch 0,12 Prozent höher bei 32.401,04 Punkten aus dem Handel. Auch der SDax schraubte seinen Rekord nochmals nach oben.

Die Einigung, die Bayer am Mittwochabend im langen und zähen Streit mit US-Klägern um den Unkrautvernichter Glyphosat bekanntgab, gab der Aktie auch am Freitag noch Auftrieb. Sie stieg an der Dax-Spitze um 2,8 Prozent und baute ihr Wochenplus auf fast zwölf Prozent aus.