Dax nach Vortagesplus zunächst wenig verändert

Der Dax ist am Dienstag nach seiner Vortageserholung zunächst kaum in Gang gekommen. Das deutsche Leitbarometer stand in der ersten Handelsstunde 0,10 Prozent höher bei 12.343,77 Punkten. Es zeichnete sich ein weiterer ruhiger Handelstag ab. dpa