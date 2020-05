Börse in Frankfurt : Dax nach Vortagesverlusten wieder etwas erholt

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt setzt sich fort. Auf die Vortagesverluste folgten am Morgen Erholungsgewinne.

Zugleich bleiben für den Dax die 10.700 Punkte eine wichtige Orientierungsmarke, um die herum der deutsche Leitindex nun schon länger pendelt. Dass nach den jüngsten Entspannungssignalen in der Corona-Pandemie zunehmend mehr Staaten in Europa Lockerungen prüfen, gibt Hoffnung. Mut machen einem Marktexperten zufolge außerdem robuste Exportdaten aus China.

In den Bann schlugen die Anleger vor allem zahlreiche Quartalsberichte. Die Allianz und im MDax die Hannover Rück schütten ihre Dividenden aus, weshalb ihre Kurse nur auf den ersten Blick schwächeln.

Kaum vom Fleck bewegten sich am Morgen die Aktien der Munich Re. Die Corona-Krise sorgte beim Rückversicherer im ersten Quartal für wegbrechende Gewinne. Angesichts der Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Krise wagt der Konzern weiter keine neue Gewinnprognose für 2020. Um 0,7 Prozent abwärts ging es für die Anteilsscheine von HeidelbergCement. Zwar ging der Umsatz des Baustoffherstellers weniger stark zurück als von Analysten im Schnitt befürchtet, doch nun muss gespart werden. Die Dividende wurde gekürzt.

Teamviewer legten bis auf 44,80 Euro zu. Zuletzt kamen sie etwas zurück und stiegen um 3,0 Prozent auf 44 Euro. Sie profitierten von einer positiven Studie der Berenberg-Bank. Analyst Gustav Froberg nahm die Bewertung der Papiere des Anbieters für Fernwartungssoftware auf und empfiehlt sie mit einem Kursziel von 50 Euro zum Kauf. Bis 2023 dürfte sich der gesamte für den Softwarespezialisten adressierbare Markt auf 30 Milliarden Euro ausweiten. Zugleich sieht er Teamviewer in seinem Segment als führend an.

Schlusslicht im Index der mittelgroßen Werte waren die Metro-Papiere mit knapp 5 Prozent. Restaurant- und Hotelschließungen in vielen Ländern im Zuge der Corona-Krise machten der Großhandelskette im abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal deutlich zu schaffen. Der Spezialchemiekonzern Evonik senkte seine Jahresziele. Seine Aktie war mit minus 2,5 Prozent einer der schwächsten MDax-Werte.

Morphosys ragten am oberen Ende neben Zalando heraus mit einem Plus von 10 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen hält an seinen Jahreszielen fest und meldete für das erste Quartal dank einer Vorauszahlung des US-Pharmakonzerns Incyte einen Umsatzsprung.