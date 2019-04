später lesen Börse in Frankfurt Dax nach Zwischenhoch leicht im Minus Teilen

Twittern

Teilen



Der Dax hat sich nach einem Zwischenhoch am Vortag am Dienstag zunächst kaum bewegt. In der ersten Handelsstunde verlor der deutsche Leitindex 0,10 Prozent auf 12.315,79 Punkte. dpa