Börse in Frankfurt Dax nähert sich Rekordhoch - Klares Wochenplus

Auch an den übrigen europäischen Leitbörsen ging es merklich nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx endete 0,8 Prozent höher. Die Leitindizes in Paris und London legten um 0,5 beziehungsweise 1,0 Prozent zu. In New York notierte der Dow Jones Industrial zuletzt rund 0,6 Prozent höher.