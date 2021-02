Börse in Frankfurt : Dax nah am Rekordhoch

Frankfurt/Main Kurz vor mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten aus den USA hat sich der Dax am Freitagvormittag seinem Rekordhoch angenähert. In der Tagesspitze fehlten dem deutschen Leitindex gerade einmal 18 Punkte bis zu einem Höchststand.

Der MDax der mittelgroßen Werte schwang sich im Unterschied zum Dax bereits zu einem weiteren historischen Hoch auf. Zuletzt stieg er um 0,3 Prozent auf 32.459 Zähler. Auch der SDax der kleineren Börsentitel erreichte eine Rekordmarke. Dem EuroStoxx 50 als Eurozonen-Leitindex fehlte trotz eines Plus von 0,6 Prozent noch einiges zu einem Rekordhoch. In den USA hatten der marktbreite S&P 500 und die Kursbarometer an der Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag Höchststände erklommen.