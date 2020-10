Börse in Frankfurt : Dax nahezu unverändert

Frankfurt/Main Der Stopp der Verhandlungen über ein weiteres US-Konjunkturpaket ist am deutschen Aktienmarkt mit Gelassenheit aufgenommen worden.

Die anfänglichen Gewinne am Mittwochmorgen allerdings bröckelten ab, so dass der Dax im frühen Handel nur noch um 0,06 Prozent auf 12 914,35 Punkte zulegte. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel drehte in die Verlustzone und gab 0,06 Prozent auf 27 652,21 Zähler ab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hielt sich mit 0,07 Prozent im Plus.

US-Präsident Donald Trump hatte die Regierung und seine Partei, die Republikaner, am Vorabend angewiesen, bis nach der Wahl nicht mehr mit den Demokraten über weitere Hilfsmaßnahmen für Bewältigung der Viruskrise zu verhandeln. „Nur wenige Anleger hatten noch mit einem Deal vor der Wahl gerechnet“, begründete Axi-Analyst Milan Cutkovic die Unaufgeregtheit an den Börsen. Die Enttäuschung halte sich daher in Grenzen. „Sollten sich die Verhandlungen aber auch nach dem Wahltermin weiter in die Länge ziehen, dürften die Aktienmärkte verstärkt unter Druck geraten.“ Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda sieht in Trumps Vorgehen zudem nur die „übliche Verhandlungstaktik“ des US-Präsidenten: die Gegenseite verschrecken, um so bessere Bedingungen für sich zu erreichen.