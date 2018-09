Dax nimmt nach Kurs-Rally eine Auszeit

Börse in Frankfurt

Auch ein robuster Ifo-Geschäftsklimaindex hat Anleger am deutschen Aktienmarkt nicht zu Käufen animiert. dpa

Der Dax zollte seiner jüngsten Rally Tribut und gab nach zwei starken Börsenwochen gegen Mittag um 0,31 Prozent auf 12.392,00 Punkte wieder etwas nach. Zudem dürfte die US-Notenbank Fed am Mittwoch erneut die Leitzinsen erhöhen - für die Aktienmärkte tendenziell eine Belastung.

Der Leitindex nehme gewissermaßen eine Verschnaufpause. Die Erholung bleibe aber intakt. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel gab um 0,53 Prozent auf 26.204,75 Punkte nach. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,35 Prozent auf 3418,85 Punkte.

Zu den Verlierern im Dax zählten die Papiere der Automobilbranche. Sie waren zuletzt kräftig gestiegen, weil die Strafzölle in der jüngsten Eskalation im amerikanisch-chinesischen Handelskrieg nicht so hoch ausgefallen waren wie befürchtet. Die Kurse von Daimler, BMW, Volkswagen und Continental verloren zwischen 1,1 und 1,4 Prozent.

Papiere von Fielmann fielen nach einem negativen Kommentar der Bank Hauck&Aufhäuser um 4,6 Prozent auf den niedrigsten Stand seit fast vier Jahren. Hier wackelten die Jahresprognosen, hieß es von der Privatbank.

Bei den kleinen Titeln brachen Gerry Weber um fast ein Viertel ein auf den niedrigsten Stand seit fast 15 Jahren ein. Der Modekonzern schlittert offenbar immer tiefer in die Krise und hat zur Unterstützung eines umfassenden Umbaus ein Sanierungsgutachten in Auftrag gegeben.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,29 Prozent am Freitag auf 0,30 Prozent. Der Rentenindex Rex gab um 0,05 Prozent auf 140,47 Punkte nach. Der Bund-Future verlor 0,11 Prozent auf 158,89 Punkte. Der Euro kostete zuletzt 1,1765 US-Dollar. Am Freitagnachmittag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1759 US-Dollar festgesetzt.