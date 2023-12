Börse in Frankfurt Dax nimmt wieder etwas Fahrt auf

Frankfurt/Main · Nach den Vortagesverlusten hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag einen moderaten Aufschwung genommen. Der Dax notierte am Nachmittag 0,38 Prozent im Plus bei 16.713,32 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte gewann am Dienstagnachmittag 0,38 Prozent auf 27.006,69 Zähler.

19.12.2023 , 15:46 Uhr

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: picture alliance / dpa

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,3 Prozent nach oben. Unter den Einzelwerten stehen die Aktien von Covestro mit einem Kursaufschlag von 1,8 Prozent im Anlegerfokus. Der staatseigene Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) will Kreisen zufolge sein informelles Gebot für den Chemiekonzern aufbessern. Bayer musste in den USA im Rechtsstreit um angebliche Gesundheitsfolgen der seit Jahrzehnten verbotenen Chemikalie PCB eine Niederlage hinnehmen. Die Anleger nahmen den Jury-Spruch jedoch gelassen auf: Die zuletzt arg gebeutelten Aktien notierten 0,1 Prozent im Plus. Siemens verringert seine Beteiligung an Siemens Energy wie angekündigt weiter. In der Folge sinkt die Beteiligung an der Siemens Energy AG auf 17,1 Prozent. Die Siemens-Aktien stiegen um 2,3 Prozent, während die Siemens-Energy-Papiere am Dax-Ende um 1,5 Prozent nachgaben. Die Aktien von Thyssenkrupp Nucera setzten ihre jüngste Kursrally beschleunigt fort und kletterten auf das höchste Niveau seit Anfang Oktober. Zuletzt notierten sie 10,4 Prozent höher. Der Euro wurde zuletzt mit 1,0958 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0918 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 2,06 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,03 Prozent auf 128,03 Punkte. Für den Bund-Future ging es zuletzt um 0,41 Prozent auf 137,29 Punkte aufwärts. © dpa-infocom, dpa:231219-99-347774/5

(dpa)