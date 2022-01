Börse in Frankfurt : Dax pendelt um 16.000 Punkte - US-Preisdaten wie erwartet

Frankfurt/Main Der Dax ist am Mittwoch um die Marke von 16.000 Punkten gependelt. Die wie erwartet ausgefallenen Daten zur Preisentwicklung in den USA beruhigten die Anleger nur kurzzeitig, nachdem einige Marktteilnehmer einen noch deutlicheren Preisauftrieb befürchtet hatten.

Neben der Corona-Pandemie ist vor allem die Aussicht auf steigende Zinsen ein latenter Belastungsfaktor für Aktien. Dass die Inflation in den USA im Dezember zwar den höchsten Stand seit annähernd 40 Jahren erreichte und nun auf 7,0 Prozent stieg, war erwartet worden und ist damit in den Kursen bereits eingepreist.

RWE legt zu

Unter den Einzelwerten zogen im Dax die Anteile von RWE als einer der Spitzenwerte mit plus 1,8 Prozent das Interesse auf sich. Teamviewer rückten mit vorläufigen Jahreszahlen in den Fokus. Um 17 Prozent auf 13,50 Euro schossen die Aktien des Spezialisten für Fernwartungssoftware im MDax nach oben. Das Unternehmen berichtete nun über ein starkes Umsatzwachstum.

Der Euro übersprang nach den US-Inflationsdaten die Marke von 1,14 US-Dollar und wurde am Nachmittag mit 1,1409 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1336 (Montag: 1,1318) Dollar festgelegt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,18 Prozent am Vortag auf minus 0,17 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,04 Prozent auf 143,46 Punkte. Der Bund-Future baute am frühen Nachmittag seine Gewinne aus und kletterte um 0,27 Prozent auf 170,34 Punkte.