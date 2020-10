Börse in Frankfurt : Dax präsentiert sich ohne klare Richtung

Frankfurt/Main Ohne klare Richtung hat sich der deutsche Aktienmarkt bisher am heutigen Dienstag im Handelsverlauf präsentiert. Der Dax notierte gegen Mittag 0,37 Prozent tiefer bei 12.807,33 Punkten.

„Während auf der anderen Seite des Atlantiks die Wahrscheinlichkeiten auf einen Last-Minute-Deal im US-Konjunkturpaket von Minute zu Minute weniger werden, steigt in der alten Welt die Unsicherheit über das grassierende Coronavirus weiter an“, sagte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. „Covid-19 zwingt die Investoren, sich in den nächsten Tagen und Wochen für eine Richtung zu entscheiden. Ein zweiter Lockdown in der Bundesrepublik und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Flurschäden wurden bislang noch nicht vollständig antizipiert.“

Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius profitiert in der Corona-Pandemie weiter von guten Geschäften. Nach einem starken Wachstum in den ersten neun Monaten werden die Niedersachsen in puncto Umsatz und Profitabilität nun auch optimistischer für das Gesamtjahr. Die Aktien erklommen im frühen Handel ein Rekordhoch bei 396,60 Euro und bröckelten danach etwas ab. Zuletzt notierten sie rund 4,0 Prozent im Plus bei 388,20 Euro.