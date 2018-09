später lesen Börse in Frankfurt Dax profitiert von Wall-Street-Rekorden FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag von der guten Stimmung an der Wall Street profitiert. Der Dax zog in der Spitze bis auf 12.458 Punkte an und stand gegen Mittag noch 0,57 Prozent höher auf 12.396,91 Punkten. dpa