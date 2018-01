Dax-Rekord kommt in Reichweite

Börse in Frankfurt

Mit einem Rekordhoch ist der Dax in die zweite Handelswoche des Jahres gestartet. Die guten konjunkturellen Perspektiven weltweit sorgen weiter für Rückenwind. Der Dax stieg im frühen Handel um 0,49 Prozent auf 13.384,37 Punkte. dpa

Der Dax hat in der zweiten Handelswoche des Jahres an seinen guten Lauf vom Jahresbeginn angeknüpft. Der deutsche Leitindex sprang am Montag kurz nach der Eröffnung über 13.400 Punkte und stand gegen Mittag 0,30 Prozent höher bei 13.360,24 Zählern.

Überraschend gesunkene Industrieaufträge aus Deutschland hinterließen keine negativen Spuren. Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hatte sich im Dezember dagegen abermals verbessert.

Bis zu seinem Rekordhoch vom vergangenen November bei 13 525 Punkten fehlt dem Dax nicht mehr viel. In der ersten Handelswoche des Jahres hatte er bereits um gut 3 Prozent zugelegt.

Die Aufwärtsbewegung, in deren Verlauf das Barometer etliche Widerstände überwunden habe, sei beeindruckend, schrieb Analyst Christian Schmidt von der Helaba in einem Marktkommentar.

Der MDax der 50 mittelgroßen Börsentitel stieg zuletzt um 0,08 Prozent auf 27 040,79 Punkte. Der TecDax kletterte um 0,72 Prozent auf 2661,70 Zähler. Einen Rekord mit 12 317,00 Punkten erreichte im frühen Handel der Kleinwerteindex SDax, der zuletzt bei 12 299,82 Punkten und einem Plus von 0,33 Prozent notierte.