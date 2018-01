Dax-Rekord lässt Anleger jubeln

Der Dax hat wieder sein Rekordhoch ins Visier genommen. Trotz des weiter starken Euro und der lustlosen Wall Street knüpfte der deutsche Leitindex an seine Vortagsgewinne an und schloss 1,15 Prozent im Plus bei 13 434,45 Punkten. dpa

Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag mit weiteren Rekorden für Aufsehen gesorgt.

Der Dax hatte gleich zum Handelsauftakt eine neue Bestmarke erreicht und anschließend weiter zugelegt bis auf 13.596 Punkte. Höher stand der deutsche Leitindex in seiner bisher knapp 30-jährigen Geschichte noch nie. Am Nachmittag belief sich das Plus bei 13.559,78 Punkten noch auf 0,71 Prozent. Auslöser ist eine weltweit gute Börsenstimmung, vor allem in den USA.

Der MDax erreichte am Dienstagfrüh ebenfalls einen Höchststand, drehte später aber ins Minus. Zuletzt gab der Index der mittelgroßen Werte um 0,16 Prozent nach auf 27.368,06 Punkte. Der TecDax kletterte zunächst auf das höchste Niveau seit Februar 2001, doch zuletzt ging es um 0,49 Prozent auf 2.692,52 Punkte bergab. Auch dem Nebenwerteindex SDax gelang am Vormittag ein weiterer Rekord.

Aktien aus der Pharma- und Medizinbranche waren im Dax am Dienstagnachmittag die stärksten Werte. Händler verwiesen als Treiber auf die hohen Vortages-Kursgewinne im US-Pharma- und Biotechnologie-Sektor, der von Übernahmen profitiert hatte.

Bayer gewannen an der Index-Spitze 2,72 Prozent. Dahinter folgten Fresenius SE mit plus 2,72 Prozent, Fresenius Medical Care (FMC) mit plus 1,82 Prozent und Merck KGaA mit plus 1,76 Prozent.

Eine Attacke von Leerverkäufern drückte im TecDax die Aktien des Zahlungsabwicklers Wirecard zeitweise im zweistelligen Prozentbereich ins Minus. Zuletzt verloren sie annähernd 6 Prozent. Nicht zum ersten Mal stellte ein selbst ernannter Research-Dienst das Geschäftsmodell des Bezahl-Dienstleisters in Frage. Das Unternehmen wies die Vorwürfe jedoch als falsch und substanzlos zurück.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,39 Prozent am Vortag auf 0,36 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,12 Prozent auf 140,04 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,16 Prozent auf 160,83 Punkte. Der Euro notierte zuletzt bei 1,2252 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,2239 (Freitag: 1,2255) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8171 (0,8160) Euro.