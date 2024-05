Börse in Frankfurt Dax-Rekordrally pausiert

Auch in Europa und in den USA kamen die Aktienkurse nur wenig von der Stelle. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verabschiedete sich ebenso wie die Märkte in Paris und London mit einem leichten Minus. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial zeigte sich zum europäischen Handelsende ähnlich wenig bewegt wie der technologielastige Nasdaq 100.