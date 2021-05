Börse in Frankfurt : Dax rettet sich spät moderat ins Plus

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax hat am Donnerstag nur noch zögerlich an seine deutliche Vortagserholung angeknüpft. Nach einem robusten Auftakt traten die Anleger im Verlauf etwas kürzer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Sie blieben vorsichtig, denn die Sorgen über einen möglichen schnellen Anstieg der Inflation hielten sich, sagten Börsianer. Die Berichtssaison der Unternehmen konnte dem Markt keinen positiven Stempel aufdrücken.

Der Leitindex rettete sich aber in den letzten Minuten in die Gewinnzone. Mit 15.196,74 Punkten brachte er ein Plus von 0,17 Prozent über die Ziellinie. Er behauptete sich im Verlauf auch klar über den 15.000 Zählern. In der zweiten Börsenreihe blieb aber ein Minus stehen: Der MDax mit den mittelgroßen Werten büßte 0,73 Prozent auf 32.300,37 Zähler ein.

Angesichts eines schwankenden Verlaufs sagte der Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets, positive Auftragsdaten aus der deutschen Industrie hätten dem Dax erst in Richtung der 15.300 Punkte verholfen. Dann aber seien die Anleger wieder von den schwelenden Inflationssorgen gehemmt worden.

Unter den Einzelwerten war viel Bewegung. Im Dax setzten die Volkswagen-Aktien ihren jüngsten Kursrutsch fort, indem sie trotz einer angehobenen Gewinnprognose um 2,6 Prozent absackten. Analyst Arndt Ellinghorst von Bernstein Research fand unter anderem mit dem schwachen China-Geschäft und hohen Entwicklungsaufwendungen „einige Haare in der Suppe“.

Die Spitze im Dax gehörte den 2,3 Prozent höheren Papieren von Munich Re. Die Corona-Krise hinterließ bei dem Rückversicherer im ersten Quartal deutlich geringere Spuren als ein Jahr zuvor. Barclays-Analyst Ivan Bokhmat sprach von unerwartet starken Kennziffern von hoher Qualität.

Der Gesundheitskonzern Fresenius sowie dessen Tochter FMC starteten wegen der Corona-Pandemie mit Umsatz- und Ergebniseinbußen in das neue Jahr. Während die FMC-Aktien daraufhin mit 2,9 Prozent unter Druck gerieten, schafften es die Titel des Mutterkonzerns am Ende mit einem halben Prozent ins Plus.

Mit Henkel, Heidelbergcement sowie Continental bewegten sich andere Dax-Werte nach ihren Quartalsberichten im unteren Mittelfeld des Leitindex. Die drei Indexmitglieder gaben um 0,1 bis 1 Prozent nach.

Freenet waren im MDax nach einem soliden Quartalsergebnis mit einem Anstieg um vier Prozent ein positives Beispiel. Spitzenreiter waren dort aber die 5,3 Prozent höheren Aktien von Hugo Boss. Der Modekonzern hatte am Vortag Zahlen vorgelegt und erntete nun unter Analysten teils positives Feedback.

Andere MDax-Aktien gerieten dagegen in einen Abwärtsstrudel, allen voran die von Shop Apotheke und Compugroup mit Kursverlusten von 8,8 beziehungsweise 11,5 Prozent. Im SDax gab es für Verbio einen Rücksetzer um elf Prozent. Die Zahlen des Biokraftstoffherstellers wurden als solide gewertet, der Kursrutsch aber mit Gewinnmitnahmen begründet.

Die Aktien von Grenke verloren im SDax 3,3 Prozent. Der IT-Leasingspezialist muss den Kleinwerte-Index an diesem Freitag nach Börsenschluss verlassen. Ersetzt wird er dann durch den Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1. Nach einem starken Vortag fielen dessen Aktien allerdings auch um mehr als sechs Prozent.

Der EuroStoxx 50 gab am Donnerstag letztlich noch um 0,1 Prozent nach, womit er knapp unter die Marke von 4000 Punkten fiel. An den Leitbörsen in Paris und vor allem in London waren die Vorzeichen für die Indizes Cac 40 und FTSE 100 allerdings positiv. Auch das US-Kursbarometer Dow Jones Industrial bewegte sich zum europäischen Handelsschluss im Plus.

Der Euro war gefragt, die Gemeinschaftswährung legte mit zuletzt gezahlten 1,2049 Euro zu. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zwischenzeitlich auf 1,2060 (Mittwoch: 1,2005) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8292 (0,8330) Euro. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,29 Prozent am Vortag auf minus 0,30 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,04 Prozent auf 144,54 Punkte. Der Bund-Future gab zuletzt um 0,02 Prozent auf 170,55 Zähler nach.