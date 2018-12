später lesen Börse in Frankfurt Dax rutscht auf Zweijahrestief FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Twittern

Teilen



Der Dax ist am vorletzten Handelstag des Jahres auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren abgesackt. Nach den wilden Szenen, die sich an den Tagen zuvor an der Wall Street abspielten, fiel der Handelsauftakt noch recht stabil aus. dpa